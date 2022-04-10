台北藝術大學在官網公告，今天接獲通知2位學生確認感染COVID-19，相關疫調及接觸史正在處理中，校園各教室場館也展開相關清消工作，為顧及師生健康，4月11日起至20日，所有課程立即改採取遠距教學。

北藝大提醒全校教職員工生要減少人與人間的接觸，出門應全程配戴口罩、勤洗手，隨時注意是否出現發燒、呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常等疑似症狀。如出現疑似症狀，應確實配戴醫用口罩，盡速至附近社區採檢醫院就醫，且不得搭乘大眾交通運輸工具。