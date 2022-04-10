國立體育大學大一男學生因日前曾赴新北和友人聚餐，友人確診後也被匡列採檢，10日晚間確診，體大也高標準宣布全校自11日起停課12天改採線上教學，至23日復課，據悉男大生有住宿，桃園市衛生局緊急疫調匡列同住生，匡列範圍仍在確認中。

體育大學師生逾3000人，1名大一男學生晚間染疫，將列明日個案，校方也高標準防疫，全校都停課，因近假日，故延長停課時間為12天，自11日停課至22日，預計23日復課。