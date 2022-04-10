國體大大一男學生染疫 全校停課12天 22:532022/04/10 中時 蔡依珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國體大大一男學生染疫，全校停課12天。(蔡依珍攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國立體育大學大一男學生因日前曾赴新北和友人聚餐，友人確診後也被匡列採檢，10日晚間確診，體大也高標準宣布全校自11日起停課12天改採線上教學，至23日復課，據悉男大生有住宿，桃園市衛生局緊急疫調匡列同住生，匡列範圍仍在確認中。 體育大學師生逾3000人，1名大一男學生晚間染疫，將列明日個案，校方也高標準防疫，全校都停課，因近假日，故延長停課時間為12天，自11日停課至22日，預計23日復課。 #12天 #匡列 #停課 #男學生 #高標準 也許您會感興趣 其他人正在看 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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