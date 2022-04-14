花蓮疫情不歇，縣長徐榛蔚今在防疫記者會宣布，明天（15日）全縣國中小學以下學生，預防性停課1天，改採線上教學；至於高中職部分，縣府與教育部聯繫研商，晚間發出最新停課資訊，全縣國立高中職（含私立）同樣納入停課1天，改採線上教學。

花蓮今天新增本土確診46例，因疫情持續升溫，校園與補習班持續有學童染疫，且考量學生為為尚未施打疫苗族群，縣長徐榛蔚在下午疫情記者會上宣布，明天（15日）全縣國中小預防性停課一天，校園擴大清消。至於高中屬於教育部管轄，教育處將建議比照停班停課。

至於學生停課後恐無人照顧，徐榛蔚也表示，將會比照去年疫情期間停班停課作法，如果有家長沒法辦照顧，可以跟學校登記。

晚間，縣府教育處指出，依教育部訂定「校園因應『嚴重特殊傳染性肺炎』（COVID-19）疫情暫停實體課程實施標準」第7點，經向教育部「暫停實體課程實施應變小組」討論同意後共同決定，花蓮縣內國立高中職一併納入15日停課1天。

徐榛蔚晚間也緊急召開記者會，針對16日登場的全中運，考量疫情升溫，在教育部同意下，全中運決議延期辦理，目前已進行賽事持續進行至完賽，尚未進行的賽事，將從16日起延期舉辦，詳細賽事待全中運執委會統整決議後另行發布。

花蓮縣立高中、國中小原訂4月18至21日因全中運放假部分，先前因已於寒假期間提前開學，縣府考量為使疫情控制與預防，將維持放假至21日。

大專院校部分，東華大學日前宣布採線上授課至16日，今再公告因配合全中運賽事場地及花蓮確診比例高居全國第2等因素考量，將延長線上教學至23日；慈濟大學也延長線上遠距教學至24日止；慈濟科技大學則於18日起恢復實體上課。