警方發現嫌犯後，喝令他趴在地上，並予以逮捕。（翻攝畫面）

嫌犯被帶回警局偵訊。（翻攝畫面）

持刀傷人竟是因為二手菸！新北市三重區在上周六（16日）晚間發生一起殺人未遂案件，1名25歲蘇姓男子竟因不滿被害人在咖啡店的戶外座位區抽煙，居然就拿美工刀攻擊，傷人後立即逃逸，所幸傷者沒有生命危險，警方獲報後也迅速逮到蘇嫌，訊後依殺人未遂移送地檢署偵辦。

這起案件發生在三重中正北路與三民街口的咖啡店，當天晚間6時許，傷者邱男（49歲）與哥哥在店家外設置的戶外座位區抽煙聊天，蘇嫌突然相兄弟兩人靠近，並表示不想吸食二手菸，雙方進而引發衝突，不料蘇嫌竟拿出美工刀，另手同時拿雨傘攻擊邱男兄弟二人，導致被害者左臉頰靠近下顎處遭到割傷，而蘇嫌犯案後立即逃逸。

警方接獲報案後，立即調閱監視器確認嫌犯步行路線，並派員進行搜尋，後來在三重力行路附近發現兇嫌身影，警方立即上前將其逮捕，並帶回警局偵訊。蘇嫌接受警方訊問時，對於犯行坦承不諱，警方訊後依殺人未遂罪嫌，移送心北地檢署偵辦。

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