美國流行樂天后蕾哈娜（Rihanna）自從去年大方認愛饒舌歌手A$AP Rocky（速可達硬漢）且懷孕後風波不斷，不久前才傳出男友疑似劈腿偷吃「設計師閨密」Amina Muaddi導致兩人分手，但沒多久蕾哈娜就跳出來澄清是假消息，卻又被網友發現她事後悄悄取關Amina Muaddi，讓外界對於2人的關係摸不著頭緒。但沒想到事隔不到1個月，又傳出剛從海外度假回國的蕾哈娜與A$AP Rocky，一到機場就被警方以槍擊嫌疑人罪嫌將A$AP Rocky帶走，讓蕾哈娜相當震驚。

根據外國媒體的報導，身懷六甲的蕾哈娜近日疑似為了躲避不久前爆發的劈腿風波，與男友A$AP Rocky特別飛往她的出生國巴貝多度假散心，但在20日抵達美國洛杉磯國際機場時，33歲的A$AP Rocky就立即遭到警方以「以致命武器攻擊」的罪名逮捕，令懷有身孕的蕾哈娜感到不知所措、相當崩潰。

OMG RIHANNA LOOKS SO GOOD pic.twitter.com/rYDD6r3vvA — Fenty Cop (@FentyCop) April 17, 2022

警方表示，去年11月6日晚間10點15分左右，好萊塢曾發生一起槍擊事件，當時有人看到A$AP Rocky與一名熟人發生激烈衝突，之後場面就開始失控，警方認為本名梅爾斯的梅爾斯，與熟人發生爭執後便朝對方開了3~4槍，造成被害人左手遭到槍擊，隨後與另外2名男性徒步逃離現場。目前警方除了逮捕A$AP Rocky外，也已取得他在洛杉磯住處的搜索票，隨時都能將他帶回警局。對此，A$AP Rocky的律師尚未對外說明詳情。

事實上，這並不是A$AP Rocky第一次面臨刑罰，2019年他在瑞典舉辦巡迴演唱會時，也曾因涉入2名男子與2名成員的打架事件中而遭到警方逮捕並起訴，雖A$AP Rocky聲稱自己是自我防衛，仍被判有罪，在法院審理期間曾在看守所遭到關押1個月，最後只能靠賠錢來緩刑。而這次又發生類似事件，讓蕾哈娜的粉絲都替她感到失望。