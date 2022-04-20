花蓮縣政府教育處代理處長翁書敏（左二）說明縣內各校停課狀況。（羅亦晽翻攝）

花蓮今天新增86例確診個案，自上月31日出現首例個案後，迄今已累計792例，全縣暫停全校或班級實體課程的校園也高達41所，由於縣內各學校因應全中運，本周一至周四停課，周五將恢復實體上課，教育處也呼籲家長多加留意孩子身體狀況，若有出現類似感冒的症狀，請儘速到醫療院所檢查。

花蓮縣內各學校2月初為配合本月16日至21日（本周一至周四）將在花蓮舉辦全中運提前全國各校開學，雖然賽事因疫情延期，但各校仍如期放假，眼見假期即將結束，但疫情卻未停歇，22日（本周五）是否復課，對此，教育處代理處長翁書敏表示，各校將恢復實體上課，除因符合教育部停課標準的學校。她也補充，縣內今再新增5所學校全校或班級暫停實體課程，目前全縣已累計至41所學校。

翁書敏表示，在恢復實體上課的期間，若家長發現孩子出現類似感冒的症狀，如咳嗽、發燒、流鼻水、鼻塞及喉嚨痛等，除儘速到醫療院所檢查外，今起可到縣內18間診所，及10間衛生所掛號看診，屆時若醫生評估有感染疑慮，會提供公費快篩試劑進行篩檢，盼能在恢復上課期間，確保每位學生的健康與安全。

另，花蓮目前尚有1441正在隔離，其中於自宅的有1388人，防疫旅館則有53人，由於縣府已在前幾天開始進行居家照護服務政策，社會處也成立關懷中心，提供生活專線（03-8230400）及醫療專線（03-8230089），提供民眾相關協助。