民眾黨高市鳳山區擬參選人陳妙真送暖說，「站在民意代表立場為家長與兒童發聲，何來作秀之有？」（柯宗緯翻攝）

今有媒體以「幼教界開記者會痛罵『作秀過了頭』 邱于軒反擊卻連踢3鐵板」為標題，大肆報導邱于軒因揭露不當管教與幼教團體的恩怨。邱于軒獲悉後相當心灰意冷，更稱「今後也不再接受類似案件陳情」。民眾黨高市鳳山區擬參選人陳妙真送暖說，「站在民意代表立場為家長與兒童發聲，何來作秀之有？」

這起紛爭起因於，高雄市大寮區某家幼兒園前年發生不當管教，遭到市府減招處分，但邱于軒在議會質詢時質疑處罰過輕，事後市府再裁處停招1年，未料引發高市幼教界不滿，甚至召開記者會批邱「作秀過了頭」。對此，邱于軒提出加重誹謗告訴，業者與5名幼教代表不起訴，另邱提起民事求償，二審敗訴定讞。

邱于軒今發聲明指出，自己所揭發的兒虐案件，皆是有憑有據且市府裁罰屬實；無奈惡質媒體扭曲判決書，將法官的個人見解扭曲為本人揭發的兒虐案未經查證，令人遺憾。

她強調，高雄市兒虐案從具體數字上和實際案例都再再顯示非常猖獗，自己不懂的是業者對於幼兒園內頻繁發生的不當管教的案子不思檢討改進，反而集結起來攻擊揭發的人，那被打的幼兒何辜，痛苦的家長何憐

「我身為媽媽議員的初衷是用心保護每一位孩子，但我個人力量有限！對不起！」邱于軒說，自己身為公眾人物，被污衊後法官皆以「公眾人物可受公評」來評斷，但惡質媒體和綠營配合操弄試圖帶風向是令她心灰意冷的最大原因，但還是會負責任的處理完此次鳳山某幼兒園疑似26位小班學童不當管教15位學童案後。

對此，台灣民眾黨高雄市鳳山區市議員參選人陳妙真表示，感到不可置信，邱于軒站在民意代表立場為家長與兒童發聲，何來作秀之有？難道叫一個人民選出的議員怠忽監督職守、與虐兒的業者站在一起嗎？

「業者不思檢討改進，竟還公開反嗆一名守護兒童權利的民代，背後到底有什麼人在撐腰？」陳妙真認為，幼兒園不當管教導致幼兒受傷，這是非常嚴重的事件，除了身體上有形的傷痕，更有可能讓年幼的孩童在心裡留下一輩子抹不去的無形陰影，甚至影響到他未來的人格發展，絕不可等閒視之。

陳妙真提到，邱議員本身也是個媽媽，相信她對於虐兒的事件一定是深惡痛絕，我們對於她不屈服在業者壓力下伸張正義的勇氣，應該給予正面肯定，而不是模糊焦點甚至泛政治化，如果議會中能夠多幾位為市民爭取權益的民意代表，社會上不公不義的事情才會越來越少。

陳妙真強調，自己是學法律出身，本身也曾接受過虐童案的家長委任打訴訟，為此家長也贊同邱議員願意發聲的勇氣。但對事不對人，該說公道話就要說，家長把孩子送到幼兒園是要孩子得到良好的照顧，結果卻是被當成發洩情緒的出氣包，叫為人父母者情何以堪？打擊一個真正與家長、孩童站在一起的議員，又是什麼樣的居心？