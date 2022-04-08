教育部主辦111年閩南語語言能力認證考試，報名對象不限國籍和年齡，只要對閩南語有興趣者，皆可上網報名參加，報名時間自111年4月11日上午9時起，至5月6日下午5時止，基於防疫考量，今年考試首次分為2天舉行，A卷於8月6日（星期六）進行測驗；B、C卷於8月7日（星期日）進行測驗。

閩南語語言能力認證考試報名費為新臺幣250元，19歲以下免費；考試當天完成所有測驗項目（聽、說、讀、寫4項），就能獲得獎勵品──多功能側背小包1份；挑戰進級且通過認證的考生，再贈送專屬獎品。另為鼓勵親師生、家庭、社區、公司團體組團參加，每團超過20人，還有機會獲得限量好禮。

教育部自民國99年起開辦認證考試迄今，累積有11萬1,985人報名，且整體通過率超過50％。根據近年報考資料顯示，自103年起，每年報名人數均達萬人以上，即使110年疫情嚴峻，報名人數仍高達1萬8,662人，為歷年之冠，顯見有愈來愈多人開始願意接觸並學習閩南語。

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