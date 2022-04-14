111學年度科技校院二年制技優入學聯合招生由技專校院招生委員會聯合會辦理，報名資格審查自111年4月14日起至4月18日止，通過報名資格審查者，方可上網報名及繳交報名費，網路報名自111年4月25日起至4月28日止，請考生特別注意報名相關期限。

二技技優入學招生不採計二技統一入學測驗成績，凡公私立科技大學含專科學校、一般大學、技術學院附設專科部及附設二專專科進修學校畢（結）業生或具有同等學力之考生，並符合簡章規定技藝技能競賽優勝名次及技術士職種類者均可報考。

111學年度二技技優保送入學招生計2校2個系（組）、學程，提供招生名額4名；二技技優甄審入學招生計28校112個系（組）、學程，提供招生名額539名，歡迎踴躍報考。

符合二技技優保送資格考生，可同時參加二技技優甄審入學招生。符合甄審資格者，可就採計獲獎之技藝技能競賽或技術士職種（類）之各招生類別校系（組）、學程中，最多報名5個校系(組)、學程，但各校得限制考生僅能報名該校1個系(組)、學程；另外通過資格審查的考生，如欲報名有個別學校特殊資格之系（組）、學程時，仍應符合特殊資格規定。

有意報名111學年度二技技優入學招生考生，請詳閱招生簡章及簡章修訂公告，網址為https://www.jctv.ntut.edu.tw/enter/。