為營造國中小學內的英語溝通環境，教育部自推動「協助公立國民中小學引進部分工時外籍英語教學助理計畫」（ELTA計畫），111學年規畫補助各地方政府轄下10％國中小校數引進部分工時外籍英語教學助理，以強化學生英語文聽與說能力。

教育部表示，這項計畫委台師大、中正大學及中山大學分別成立北、中、南區ELTA教育資源中心進行人員招募、培訓及媒合工作，並與各區內大學積極尋求合作，招募在台之大專院校外籍生、華語獎學金學生。

這次招募採「隨到隨審」，凡來自英語為官方語言或通用語言國家的外籍生，或英語溝通能力符合CEFR歐洲共同語文參考架構B2級以上者，皆可上網報名。

各區ELTA教育資源中心未來也將與各地方政府所轄英語教學資源中心合作，協助部分工時外籍英語教學助理適應國中小校園文化及發展多元教學活動，確保部分工時外籍英語教學助理順利進行教育服務，同時提高國中小學生於課堂中使用英文互動機會。

教育部指出，透過部分工時外籍英語教學助理駐校協助營造英語口說環境，鼓勵學生除英語課外，也能提升中小學生英語溝通能力，讓師生間有多元文化交流分享的機會，共同精進英語口說知能。

這項計畫自即日起開放，對國中小英語教育服務有熱忱者，且符合招聘條件的大專院校外籍生，可上網（https：／／tfetp.epa.ntnu.edu.tw／en／elta／web／home）報名。