移民署為配合ｅ化政府政策，5月1日起針對人力仲介公司引進的外籍移工，全面推動網路線上申辦居留證，並由人力仲介公司代辦，不再受理臨櫃書面申請。

移民署指出，外籍移工申請外僑居留證除可臨櫃送件外，自2017年起還增加了線上申辦服務，全天24小時及例假日皆可辦理，免除舟車往返及現場等待時間。另外更推動線上申辦，提供仲介代辦外籍移工拘留，全面採行線上申辦。

移民署進一步說明，考量有部分自行聘僱移工的雇主，可能不會使用電腦或是沒有網路設備，所以直聘雇主跟移工本人仍可至移民署服務站臨櫃送件，但還是鼓勵線上申辦，享受網路申辦的便利性。

此外，因應疫情期間剛入境的移工皆須隔離檢疫，為減少人流移動及配合防疫政策，入境移工在檢疫期間，仲介或雇主就可使用線上申辦系統代為辦理移工居留證，方便又快速。移民署「外籍移工線上申辦系統」網址為https：／／coa.immigration.gov.tw／coa-frontend／foreign-labor。