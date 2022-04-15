苗栗縣15日確診爆增16人，縣府開設快篩站。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗今日暴增16例 半數為科技廠外籍移工

苗栗今日暴增16例 半數為科技廠外籍移工

苗栗縣15日一口氣爆增16例確診，其中8例是竹南科技園區內佳邦電子、美德向邦等2家廠商的外籍移工，都是由企業自行快篩清出確診，都已暫送隔離場所一人一室居隔。另外8例都是先前家人確診後實施居隔，篩檢出陽性確診案例，感染管道都在監控中，縣府教育處針對疫情加劇，15日上午已通報全縣合國小即日起封閉操場等室外活動區域，以免學童有感染之虞。

苗栗縣15日新增確診共16例，縣府臨時通知召開記者會，由秘書長陳斌山率領衛生局長陳蕊仙、勞青處長彭德俊及教育處長葉芯慧等負責說明，張蕊仙表示，15日確診第1例案30888，CT值26.5，居住苗栗市、23歲、男性，4月14日下午於宜蘭縣確診，經疫調，案例已於4月7日入伍進軍營未返鄉，因戶籍在苗栗本縣，所以列為苗栗縣案例，本案已交由宜蘭縣持續疫調工作。

第2案為4月13日三義確診案29514的媽媽案31283，60歲，平時在家照顧2歲孫子案號29702，4月14日早上10點有喉嚨痛情形，通知衛生單位送至醫院採檢PCR陽性已於醫院收治，為居隔陰轉陽個案，經疫調無增加足跡但增加6位接觸者採檢後陰性自我健康監測。

第3例為居住後龍鎮、男性案31621，20歲，CT值16.69，因女友案28276確診，衛生單位通知採檢為陽性，匡列居家隔離11人、自主1人、細胞簡訊12則。

第4例為苗栗市40歲男性案30890，CT值21.01，在苗栗縣內電子廠工作，因收到足跡細胞簡訊以居家篩檢試劑快篩陽，通知衛生單位後，衛生局安排送醫採檢下午3點確診，共匡列21居家隔離、自主健康管理18人，發放細胞簡訊36則。

第5至7例為苗栗市一家3口，包括57歲男性案31623，CT值23.47、案31624為57歲妻子，CT值23.82及30歲大女兒案31622，CT值16.08，一家共4口因為小女兒在台北，快篩陽，故3人至大千醫院採檢PCR陽性，已收治，匡列居家隔離8人、自主健康管理16人及自我健康監測5人、細胞簡訊6則。第8例為先前竹南學童案26134的外婆，居家隔離陰轉陽個案。

另外，4月14日下午，衛生單位接獲廠商通報，位在竹南科學園區內的美德向邦有1名外籍移工快篩陽性，佳邦電子則有7名外籍移工快篩陽性，衛生局立即安排送醫院進行PCR採檢，4月14日晚上8點8人PCR全部陽性，衛生局連夜安排醫院進入佳邦廠進行採檢目前已採檢160人，美德向邦今日進行擴大採檢，疫調持續進行中。

張蕊信表示，另有4例外縣市確診者足跡，請縣民加強注意，其中1案公館鄉棗莊餐廳，已完成匡列員工及遊客31人及採檢陰性後自主健康管理或自我健康監測，實聯制簡訊發放93筆。第2例為台東縣通知的社區旅行團確診南庄鄉足跡，第3例桃園旅行團至銅鑼餐廳用餐，列居家隔離38人、自主6人；第4例於頭份軍營桃園籍下午4點快篩陽送醫院PCR陽，共33人採檢陰性列居家隔離。以上4案所涉及本縣公共場域已完成清消，請鄉親放心。

4月14日苗栗縣PCR採檢站共採檢163人全數陰性，因應社區確診足跡眾多，縣長徐耀昌指示衛生局持續協調醫院開設社區篩檢站，包括頭份市為恭醫院、苗栗市大千醫院及苑裡鎮李綜合醫院急診室旁，由4月15日下午1時至5時。徐耀昌呼籲民眾若接到衛生單位通知，可主動立即通知5天內接觸到的人，快去醫院或社區採檢站PCR採檢或居家快篩，有任何疑問請撥打苗栗縣防疫專線037-722620，希望透過全民疫調在更快的時間內，把防護網守住，及時控制疫情。