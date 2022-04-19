救難人員火速到場救援，利用器材挖掘救出茄姓移工。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市太平區一家水泥工廠19日下午5時11分，警傳外部邊坡擋土牆因不明原因塌陷，導致一名泰籍移工遭大量土石埋住，警消獲報到場救援，救難人員利用器材挖掘救出被壓住的移工時無呼吸心跳，立即送往太平長安醫院搶救中。

下午5時許，警消接獲民眾報案，表示太平區一處水泥工廠發生擋土牆倒塌，造成1人被活埋，警消人員到場後，初步了解為一名50歲泰籍移工與3名工人，當時正進行該公司的維修作業。

4人結束維修作業，從地下操作室要依照程序離開時，忽然外部邊坡擋土牆因不明原因塌陷，導致茄姓移工遭大量土石埋住。

太平分隊下午5時11分接獲工地擋土牆倒塌報案，一名泰國籍男性移工受困，派遣消防車4輛， 救護車1輛，警備車1輛，共計6車19人在場搜救，第三大隊組長柯志明擔任現場指揮官。

經人工方式挖掘於下午6時15分發現受困的移工，6時27分將移工脫困後，使用長背板固定及搬運，患者因無呼吸心跳，立即施予CPR後送長安醫院急救。意外發生的原因還要進一步調查釐清。