台灣疫情延燒，全台染疫人數單日首破千，其中位處華亞科學園區的網通廠神準（3558）因外籍移工染疫形成群聚，致染疫人數激增，神準在公告中指出，目前依據政府公告，共計103位同仁篩檢為陽性，以移工隔離期間兩周推估，對今年產能的影響數約為3％～5％。

神準科技華亞廠區4月13日驚傳有名外籍移工因發燒進行快篩，經確診為陽性後，隨即依規定被送至醫院進行PCR採檢，消息傳至神準科技後，神準也在接獲通知的當日下午自行擴大快篩410人，快篩結果有24人為陽性（均為外籍），另386人為陰性。另4月13日晚間又遵循政府單位指示，實施外籍移工全員227人及快篩作業工作人員14人進行PCR採檢，目前依據政府公告，共103位同仁為篩檢陽性。

神準科技指出，目前所有確診同仁已完成隔離，所屬的宿舍及辦公區域均已於4月14日完成全面消毒作業，另全員也已於4月14日安排做全面PCR核酸檢測。

為防患於未然，神準已責成防疫緊急應變小組全力配合及遵循疫情指揮中心及桃園衛生局的指示及政策，防止疫情擴散，神準表示，目前公司已進入三級防疫，未來除停止所有員工跨廠區及辦公室移動外，也暫停與訪客及廠商接觸，以全力配合政府防疫專家積極進行疫調與必要防疫措施。

另針對移工的管理部分，神準表示，為強化移工宿舍的管理，神準已偕同仲介公司與政府相關單位和防疫專家進行積極防疫作業改善，目前暫估移工隔離期間為兩周，推估對公司今年產能影響數約為3％～5％。

神準重申，相關疫調資訊請依政府機關的公告說明為準，神準將全力積極配合疫情指揮中心及桃園衛生局的所有政策及指示。