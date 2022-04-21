台中市又傳出一員警確診，繼21日傳出有五分局員警參加阿妹演唱會後確診，太平警分局1內勤員警近日出現咳嗽流鼻涕等症狀，先行快篩陰性，但身體不適狀況持續，到住家附近醫院進行PCR檢驗確診；經通報警分局後，該分局也立即進行全員快篩，皆為陰性。

據悉該名員警約30歲，生活單純，無外縣市旅遊史，於前幾日出現喉嚨痛等症狀，隨即自行前往醫院快篩，結果是陰性，後來又到醫院PCR採檢陽性，雖目前疫調尚未出爐，也未接獲衛生局匡列通知，警分局在獲知其確診後，已啟動應變，安排同辦公室密切接觸7名同仁到醫院快篩，都是陰性，其中同公室座位靠近的3名同事返家自主觀察，並實施居家辦公，等候衛生局通知並啟動應變機制。

警方為求謹慎，中午後全棟各樓層其他辦公室同仁亦陸續到醫院採檢快篩，所幸均為陰性，分局也立即由清潔人員完成清消作業。目前也已進行員警分流上班機制，降低交互感染風險。