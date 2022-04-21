王品集團耗時1年研發的燒肉餐酒館品牌「最肉」，首店進軍「全台燒肉特級戰區」台中公益路，直球對決公益路上超過20家燒肉名店，顯示王品集團進軍高價燒肉市場的自信和決心，新餐廳已正式試營運，並將於4/29日正式開幕。

「最肉」結合單點與個人套餐模式，推出產量珍稀的「100％澳洲全血和牛」，並和2021世界調酒大賽台灣冠軍Mars Chang聯手設計專屬調酒，期待打造最具「大人味」的燒肉餐酒館。慶祝「最肉」開幕，即日起至4/28日試營運期間，加入官方LINE帳號好友，可享「4人同行75折」優惠。

王品集團旗下共有3大燒肉品牌、20家門店，包含成立18年的「原燒/Oh my!原燒」，及去年開幕的燒肉吃到飽「肉次方」，兩者搶攻客單價400-800元、整體規模近50億元的中價燒肉市場。全新推出的「最肉」，平均客單價1,400元，是王品集團旗下最高價的燒肉品牌，全力爭取市場份額36億元的高價燒肉市場。

王品集團近年積極布局燒肉品類，今年大動作將3個燒肉品牌獨立成群，延攬曾於國際精品、高端家電品牌擔任高管的陳佩金，出任燒肉事業群總經理，陳佩金表示，『最肉』瞄準追求高質感、注重個人品味的千禧世代，以頂級肉品搭配冠軍調酒，盼能創造獨一無二的燒肉體驗。

獨棟、2層樓高的「最肉」台中旗艦店，共134坪、106席座位，坐落於最熱鬧的公益路上，周邊不僅美食餐廳林立，更是燒肉品牌兵家必爭之地。「最肉」用餐區融合美式紅磚與日式木質元素，選用酒紅、岩灰石材營造成熟氛圍，以「現代和洋風」打造質感燒肉餐酒館，圓拱形設計貫穿候位、客席、吧台區。消費者一進門就會被明亮整潔的現切肉品區吸住目光，兩層樓的吧台風格迥異，消費者想痛快暢飲或放鬆微醺都能被滿足，「最肉」還規劃專屬梳化空間，運用孔雀綠與大理石紋，獨具風格。

「最肉」雖定位為單點店，仍貼心推出伊比利豬、澳洲M8-9和牛、日本A5和牛 3款個人套餐，集合5-6種頂級肉品、魚子醬煙燻牡蠣、醬燒牛肉焦糖吐司等特色副食，最適合首次嘗鮮的消費者。此外，消費者可視用餐時段、需求，單點特色肉品搭配調酒小酌，20公分長的「牛舌涮涮涮」薄可透光、肉質紋理清晰可見，涮涮涮3次就可享用，僅0.1公分厚但口感絕佳；手工逆紋切製的「美國龍捲肋條」筋脆肉彈，輕蘸以分子料理概念創作的「醬油慕斯」，綿密滑順、嗆香解膩；「澳洲火焰菲力牛排」選用口感最柔嫩的菲力部位，上桌後以獨門「迷迭香煙燻法」炙燒、鎖住肉汁，搭配海鹽、蒜片或特製「剝皮辣椒松露洋蔥」，帶來甘香濃郁的味覺刺激。

除了供應澳洲M8-9、日本A5和牛，「最肉」端出「牛排館等級」100%澳洲全血和牛吸引消費者，「澳洲全血金磚和牛」鮮嫩有嚼勁，穀飼500天淬鍊出豐美肉香。所謂全血，指的是血統純正、擁有100%日本黑毛和牛血統的牛隻，被引進澳洲廣袤土地自然放養，僅有5%澳洲和牛被認證為全血和牛，產量稀有。

除了高檔肉品，「最肉」特製副食也不能錯過，「魚子醬煙燻牡蠣」選用肥美廣島蠔，乾燒砂糖煙燻賦味，再以大蒜油油封12小時，搭配微辣乳酪與魚子醬點綴，鹹香飽滿；甜鹹交織、讓人欲罷不能的「醬燒牛肉焦糖吐司」，將奶油、砂糖煎烤過的酥脆吐司，夾入以炭燒、照燒雙醬入味的牛胸腹肉，混搭出絕妙風味；「手沖牛肉湯」將柔嫩牛小排鋪底，桌邊沖入以牛骨、蔬果與辛香料燉煮3小時，加入日本和牛油添香的清甜高湯，酒酣耳熱之際最適合來一碗暖胃。此外，甜點也別出心裁，「提拉米蘇吉拿棒」焦脆外皮裹附香甜糖粒，依序沾取醇香咖啡液、以馬斯卡彭起司製作的提拉米蘇醬，酥軟誘人；「威士忌布丁」使用法國依思尼鮮奶油，綿滑布丁搭佐威士忌香緹，微韻酒香帶來「大人味」結尾。

為了讓消費者「拋開拘束，吃得痛快」，「最肉」攜手2021 World Class世界調酒大賽台灣冠軍Mars Chang，共同研發3款揉合台灣水果風味、適合搭佐燒肉的原創調酒。「辦桌」零感來自台式宴席常見的果汁組合，以無色無味、不搶鋒頭的伏特加為基底，襯托茉莉綠與烏龍茶香，搭配芭樂更顯清新，杯口還綴上炙燒過的棉花糖；喜愛熱帶風情首選「楊枝甘露」，白蘇維濃白酒帶柑橘芬芳，輕晃酒杯混合芒果泥與葡萄柚汁，帶來多層次變化；「癮形人」於桌邊注入散發梅李香氣的梅爾貝紅酒，紫蘇的清爽辛香襯托蘋果與葡萄柚的酸甜滋味。

【禁止酒駕，飲酒過量有礙健康。飲酒過量，害人害己。】