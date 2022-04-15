台中市議員冉齡軒自2018年12月起涉詐領助理費148萬餘元，遭檢方依違反《貪汙治罪條例 》等罪嫌起訴，檢調清查金流發現，除服務處開銷外，其中個人私用的74萬餘元，內容連她兒子的生活費、出遊停車費、供奉法師及寺廟為家人消災解厄辦法會，甚至祭拜水果供品，連買「菜」、「蛋」及老闆早餐都有，令人瞠目結舌。

冉則辯稱，助理們所繳回薪水是自願捐出的「公基金」，而錢都是葉姓會計經手，她不清楚如何花用，她是以總額分配的概念將所取得的公費助理薪資，另聘多名助理處理服務處及選民服務，並未納入私囊，圖利自己。

根據《地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例》規定，直轄市議會議員每人得聘用公費助理6人至8人，公費助理每月最多不得超過8萬元，而議員每人每月申請補助總額，不得超過新台幣24萬元。

承辦檢察官吳昇峰直指，助理費性質是「議員公費助理」的報酬，而非「議員」的薪資範圍，公費助理補助款應實報實銷，不能以「大水庫理論」解釋， 議員虛報助理名額及月薪的方式領取補助款，均構成《貪汙治罪條例 》之利用職務上機會詐取財物等罪嫌。

檢調清查詐領金流發現，冉齡軒每月申報金額都報滿24萬元，以「公基金」等名目要求助理繳回與實際薪資的差額給葉姓會計，還要簽「助理繳交助理費自願單」，部分助理明知不合法，也知繳回金額，遭冉私用，但因需工作被迫聽從指示；有的則依規定繳回，不知不合法及「公基金」的用途。

「冉兒子於大陸就學期間，支付每月生活費」、「支付冉兒子出遊期間的停車費」、「支付禪寺師父」、「支付私人住處打掃佛堂費用」、引介丈夫殯葬業生意費、供奉地藏寺費用、法會費及祭拜水果祭品，甚至修理冉的手機、眼鏡、衣服、買菜、老闆早餐等洋洋灑灑內容，令人瞠目結舌。

檢調追查發現，詐領的助理費除違法用於服務處相關開銷外，某助理供稱，她依冉指示自2019年起每月從助理費中匯2萬元給她在北京讀書的兒子當生活費，期間長達2年，甚至有出遊期間的停車費310元。檢調追查統計，冉每月透過會計及助理每月匯給她在北京讀書的兒子約近萬元至6萬多元不等。

冉篤信佛法，竟要求助理繳回薪資，支付設在住處的佛堂打掃費共6萬多元、捐給宜蘭某禪寺法師的費用共5萬元、從2019年8月至2021年5月期間某寺廟法會費用22筆共2萬3千元。