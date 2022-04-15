台中市議員冉齡軒被舉發涉詐領助理費，台中檢調在今年2月16日展開搜索，帶回冉等20人，冉因涉嫌重大遭羈押，台中地檢署今天偵結，追查冉涉向台中市議會詐領助理費148萬9971元，其中私用74萬餘元，赫見有她兒子的生活費、出遊停車費及禪寺捐款等，依違反《貪污治罪條例》等罪嫌起訴冉、冉的丈夫邱男，與人頭、前、現任助理9名等共11人。

冉齡軒遭舉發涉嫌詐領助理費，台中檢調及廉政署在2月16日兵分多路搜索東勢及新社區等處服務處、冉及多名助理的住處，並將冉、助理及員工等20多人帶回漏夜偵訊，查扣電腦及帳冊等資料。檢方訊後以冉涉嫌重大等理由向法院聲押獲准，冉的丈夫邱男以5萬元交保，其餘請回。

現任台中市議員冉齡軒，是第14選區（包括東勢區、石岡區、新社區及和平區），任期自2018年12月25日至2022年12月25日。檢調追查，冉由丈夫邱男自2018年12月起向他經營的葬儀社前李姓員工，要求將健保投保在冉的服務處，提供身分證影本等資料，將他作為人頭助理。

此外，冉自上任至2021年11月期間，先後共向議會申報10名助理月薪2萬至7萬元不等，私下再要求助理、員工等人繳回與實際薪資差額，約數千元至數萬元不等，共詐領助理費148萬9971元，經清查資金流發現，部分詐領金額用於支付服務處的租金、水電及地方紅白包、急難慰問金等開銷。

檢調追查到冉私用於個人部分有74萬餘元，赫然發現有「冉齡軒兒子在大陸就學期間的生活費」、「冉齡軒兒子出遊期間的停車費」，每個月新台幣近萬元至6萬元不等，甚至還為兒子及家人消災而捐款給某禪寺，連住處、葬儀社佛堂的參拜物都申報，還有「買菜」、買「老闆吃的」等雜支。

冉坦承助理實際薪資與向議會申報不符，差額部份願意繳回，但否認違法，台中地檢署檢察官偵結將冉、邱男及葉姓助理依違反《貪污治罪條例》、偽造文書等罪嫌起訴，另外9名前、現任及人頭助理則依偽造文書等罪嫌起訴，並將冉則移審台中地院。