曼聯球星C.羅納多（Cristiano Ronaldo）正面臨人生最悲傷的一刻，英格蘭球迷此時展現出充滿光輝的一面。C羅因為剛出生的兒子去世，缺席20日對戰利物浦的比賽，結果賽事中途全場觀眾起立唱著《你永遠不會獨行》為C羅和他的家庭打氣，留下感人的鏡頭。

Klopp: "The seventh minute saw everyone show class. There are so many things much more important in life than football. It was a thought for Cristiano and his family." pic.twitter.com/6duWIR40Nq — The Redmen TV (@TheRedmenTV) April 19, 2022

此戰是在利物浦主場，全場球迷（多數是利物浦球迷）紛紛在第7分鐘起立鼓掌唱歌，《你永遠不會獨行》是利物浦的隊歌，他們罕見用這首歌來為敵隊球員打氣。場上球員包括曼聯與利物浦都戴上黑色腕帶致敬，曼聯代理總教練蘭尼克（Ralf Rangnick）說：「整個球團都與他同在，他現在最需要出現的地方就是在家人身邊。」

利物浦終場4比0大獲全勝，利物浦總教練柯洛普（Jurgen Klopp）表示此戰他們重視的不只有勝負：「對我而言，比賽最佳時刻是在第7分鐘時，整個體育場的觀眾展現了最高品格。生命中有很多比足球更重要的事，這是拋開所有對立的一個時刻，足球比賽就應該是這樣。我們與C羅一家人同在，這是我認為比賽最棒的一刻。」

C羅去年就開心向大家預告他女友喬治娜（Georgina Rodríguez）即將產下的龍鳳胎，但是兒子在本周生產時夭折，只有女兒存活，C羅請求大家這段時間能夠讓他們保有一些隱私。