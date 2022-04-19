本土確診數日日創新高，開放兒童打疫苗成為新議題，女星何如芸今（19日）透露，在星國念書的11歲小兒子去年在當地也無疫苗可打，直到今年初才接種BNT第一劑，出現手臂痛、疲倦等副作用。

何如芸今（19日）在臉書放上與愛兒的合照，表示小兒子Bruce去年到新加坡求學，就算當地疫苗覆蓋率很高，但兒子年僅11歲，按照星國的法規，未滿12歲是沒有疫苗可以打的，只要離開家門就要掃碼，出入公共場合還會遭攔下、要求出示學生證，所幸今年初新加坡普及5-11歲孩子打疫苗，何如芸日前飛往當國第二天，就帶著小兒子打BNT第一劑。

何如芸描述星國施打兒童疫苗時，會使用最小的針頭，小兒子還來不及反應就接種完畢，「我的2個孩子打完疫苗都沒有發燒，只是打針的手臂非常疼痛，而且打完針後非常疲倦，我記得我們母子馬上回家睡了一個長長的午覺。」

何如芸表示當時新加坡每天都超過2萬人確診，認為每天擔心、害怕，不如打疫苗預防，「老實說，所有做父母的，擔心的永遠是不知道的副作用和後遺症。兩權相害取其輕，選擇是困難的，在不完美中做一個較合理的抉擇，對父母來說也是功課吧！」

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