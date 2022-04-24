有蝦皮賣家販售假的3劑疫苗小黃卡。(翻攝自 PTT)

近日網路賣場出現販售打滿3劑疫苗的小黃卡，讓某些想去健身房、八大場所卻不想接種疫苗的民眾使用。不過此舉已經觸法，警方獲報後立即組成專案小組查緝，並於今（24日）晚間在新北市板橋逮捕販售的27歲鄭姓男子，稍後將帶回警局偵訊。

警方表示，嫌犯以接種3劑疫苗可暢行各特殊場所為噱頭，意圖誘使他人購買偽造之疫苗接種紀錄卡，以牟取不法獲利，如販售予一般民眾使用，將能輕易規避中央流行疫情指揮中心之防疫規定，造成國內疫情破口，全案經新北市警局刑警大隊、刑事警察局偵九大隊、暨板橋分局共組專案組，查出PO網販售的鄭姓男子。

警方強調，鄭嫌所為係涉偽造文書、詐欺等罪，買家若購買使用的話，依違反傳染病防治法第70條，最高得處以1萬5000元罰鍰，民眾切不可以身試法，並請依中央流行疫情指揮中心防疫指引，落實防疫工作。

疫情爆發，部分場所依規定須打滿3劑疫苗始得進入，近日網路出現販售COVID-19疫苗接種紀錄卡（小黃卡），宣稱「姓名、身分證可自行填寫，附霧面防護套，真假難辨，出去玩、上健身房、出入8大場所、快速通關，不怕弄丟」。

內政部次長兼指揮中心副指揮官陳宗彥今（24日）指出，使用或販售偽變造施打疫苗證明，均有觸犯刑法偽造文書等及傳染病防治法的嫌疑；部分場所規範須打滿3劑疫苗始得進入，主要是為避免自身防護力不足的民眾出入高風險場所，以避免染疫或散布疫情。

陳宗彥也提醒，防疫相關資訊應以中央流行疫情指揮中心公布內容為主，散播假訊息構成犯罪，會被判處最高3年有期徒刑或併科300萬元罰金，收到來路不明訊息多加留意、查證，切勿轉傳散播，以免觸法。詳情可至衛生福利部疾病管制署官網查詢。