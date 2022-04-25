女星何如芸近期忙拍八點檔《一家團圓》，面對劇組疫情延燒，何如芸則是做了連續4天快篩和PCR後，確保陰性才讓她放下心中的大石，親民的何如芸也不吝嗇在網上分享生活大小事，她昨（24日）就曬出夜跑照，只見她身穿超短熱褲搭配運動上衣，大方露出一雙細長美腿，絕佳身材比例一點都看不出何如芸已是53歲的熟女。

照片中，何如芸身穿黑色熱褲、條紋無袖上衣以及薄外套現身大安森林公園夜跑，她大方露出一雙細長美腿和纖瘦四肢，肌膚更是白到會發光，何如芸雖然跑到汗流浹背，還俏皮對著鏡頭比耶，保養有術的何如芸，完全看不出已是53歲的熟女，絕佳身材比例相當不科學。

何如芸感性說：「夜跑，確實會令人上癮」，她自從雙親2018年雙親頻繁進出醫院，何如芸心理壓力龐大，便靠著運動紓解壓力，「一直到現在，只要心裡覺得悶，就想穿上運動鞋出門，找一個志同道合的夥伴一起，一路上我拼命對著她叨叨念念，有時一邊走一邊哭有時大叫，路走完了，心情也舒坦了」，對何如芸來說，流汗彷彿可以洗滌心靈，再難解的難題也可以瞬間豁然開朗。

何如芸曬夜跑照吸引網友留言狂讚：「少女般的身材」、「美腿不科學」，也有不少跑步愛好者直說：「是的 流汗可以使人身心靈健康愉悅！更豁達！」、「超同意！運動真的會讓人開」、「夜跑確實可以解壓 同時也可以讓頭腦更清醒」。