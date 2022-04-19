1名女網友《靠北婆婆2.0》寫下，弟媳生了2個小孩，每次都把小孩丟給她照顧，且弟媳從未補貼任何費用，還讓一直她幫忙買小孩東西，讓她覺得很困擾，發文詢問網友們該如何是好？

原PO在臉書粉專《靠北婆婆2.0》發文抱怨，她的弟媳生了2個小孩卻不好好照顧，每天都需要她幫忙，弟媳常將孩子留在她家，對小孩不聞不問外，也從未補貼她任何費用，還要她幫忙買小孩的東西；原PO表示自己平時也需上班，根本無暇照顧弟媳小孩，但豬隊友又是不懂拒絕的好好先生，發文詢問網友要如何是好。

網友們看後紛紛留言回覆：「直接養起來，請他們叫妳媽媽」、「就女人與女人之間直接跟她說要給妳顧，必須給費用，跟送保母一樣要花錢」、「收據收好，每月請款謝謝」、「妳帶自己的孩子回娘家住一段時間，剩下的交給你老公，老公都處理不來的話就應該會拒絕了吧！」、「直接找小叔或弟媳攤牌，黑化總比累死好」、「等到小孩叫你媽媽了 弟媳自然會把小孩搶回去」、「丟回去啊！他的小孩又不是你的責任」、「你不孤單，我家也是，而且反應無效，還因為我家學區好，兩個小孩名字都掛在我家戶籍。這年頭真是不要臉天下無敵」。