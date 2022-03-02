不少人認為婆媳相處是千古難解，一名人妻在臉書分享，未滿3歲兒子先前不小心魚刺卡喉嚨，她慌張地想辦法時，公婆卻覺得她大驚小怪，小姑還插嘴說「吞下去就好」，讓她氣得火冒三丈。

人妻在臉書粉專《靠北婆婆2.0》投稿，貼文指出，她有一個未滿3歲的兒子，而日前她在餵兒子吃飯，疑似沒把魚肉的刺挑乾淨，導致兒子被魚刺噎到，她當下深怕魚刺卡在喉嚨會有危險，便帶著兒子去廁所處理。

人妻說，結果在旁的公婆與小姑非但不幫忙，婆婆還冷不防地酸一句「肖欸」，小姑則插嘴回應「吞下去就好」，3人漠視的態度讓她頓時心中竄起一把火；她崩潰地在內文表示，「我也知道吞下去就沒事，但問題魚刺是卡住啊！」所幸最後順利取出魚刺，她的兒子並無大礙。

人妻續說，該晚大家吃飽後，她原本在廚房收拾碗筷與剩菜剩飯，而她見到最後離桌的小姑將碗拿進廚房便讓位，打算去餐桌收拾餐盤，豈料小姑卻又見縫插針，數落她「愛計較，不幫忙洗碗」，讓她大傻眼。

文章曝光後，許多網友在留言區回應，「你婆家很欺負你」、「你老公還活著嗎 還在的話就計畫一下搬出去吧」、「分開住治百病」、「沒水準婆婆就有沒水準小姑」；還有網友指出，人妻平時做太多，才被婆家當成理所當然，建議她應該學著好好計較。