藝人蘿莉塔從《大學生了沒》班底走紅，以自然不做作的率真個性獲得觀眾喜愛，也成為各大節目常客。蘿莉塔自爆日前和朋友聚餐，卻差點發生無可挽回的悲劇「送了命」；她透露當時吞嚥一大塊肉，但肉竟然卡在喉嚨裡，完全吞不下去也吐不出來，讓她掙扎噴淚跌到地上狂嘔不止，發現自己無法吸到空氣，情況一度相當危急；但後來朋友卻對她的狀況不知不覺，還問：「妳在幹嘛？」讓她超級傻眼。

蘿莉塔今(2)日在臉書PO文提及：「前幾天我差點死掉」，並描述：「前幾天跟朋友吃晚餐的時候，吃到一塊肉，筋很多，完全咬不爛，因為它沒有很大塊，所以想說直接吞下去好了，結果一吞，我居然吞不下去；那再吐出來好了，卻吐不出來，它卡在我的喉嚨。我直接從椅子上跌到地上，眼淚狂流，這輩子第一次被噎到，以前以爲被噎到還能從鼻子呼吸，沒想到其實是完全吸不到氣！完全！一口氣都吸不到！我開始瘋狂想把肉吐出來，可是不管我怎麼吐，其它飯菜都吐出來了，就是那塊肉不動如山，卡在喉嚨。」

但朋友卻渾然不覺她出了狀況：「我記得我身邊一起用餐的朋友問了我一句：『你在幹嘛？』我根本沒辦法回答！他又問我了一句：『你還好嗎？你怎麼了？』我喉嚨卡住發不出聲音+完全吸不到空氣，只能一直想辦法吐，當下我真的覺得我完蛋了，人生到此結束，幸好最後我終於在缺氧前吐出來了！這時我的朋友依然在旁邊問我說：「你在幹嘛？你還好嗎？』我：『我剛噎到了。』友：『喔，原來如此。』我：『你看不出來嗎？』友：『我不知道有人會突然噎到，我還想說你不知道在做什麼。』」

當下的蘿莉塔超級傻眼：「哈囉～噎到當然是突然發生的啊！有人會先跟你預告說『我要噎到囉！』才噎到嗎？然後我從椅子上跌下來+狂流淚+狂吐，怎麼看都不正常吧！這時你不找人幫忙、不打給救護車，一直期待我能回答你，我如果能回答你，我真的應該也沒什麼事，可我就是發不出聲音+吸不到氣！！」

蘿莉塔強調：「在這邊我真的要很認真地呼籲大家，如果有一天，你的朋友突然走路昏倒、或吃飯吃一吃開始狂吐，你不知道他發生什麼事了，或你知道他可能怎麼了，但你不會CPR或哈姆立刻法，請直接打119叫救護車、請直接打119叫救護車、請直接打119叫救護車！寧可錯報也不要晚報，因為心肌梗塞跟噎死，都是一瞬間的事。」她分享的這番親身經歷，一般民眾用餐時也可能遇到，相當有「機會教育」意義。