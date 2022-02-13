台中市蕭姓空軍士兵疑涉嫌殺害2名幼子後，在其妻住處墜樓輕生送醫急救，中國附醫指出，蕭男目前仍在搶救中，情況不樂觀，蕭姓男子家屬有意放棄治療，但劉姓妻子一度拒絕簽署放棄急救同意書，經警方不斷勸說，大雅警分局表示，證實女方有表示同意簽署同意書，但目前蕭男仍在與死神拔河，尚未拔管。

據悉，蕭姓男子是空軍三聯隊的上兵，與劉姓妻子育有2幼子，分別為1歲半與2歲半，蕭男平常休假會回到潭子住家。今天凌晨在家與妻爭吵，他趁妻獨自外出散心時，拿水果刀割2歲半兒子的頸部致死，1歲半兒子則用枕頭悶死，2兒子當場死亡，床邊留有一把沾有血跡的刀子，之後蕭男就墜樓輕生，目前仍命危。

蕭男臉書貼文曾提及妻子與其他男子曖昧，「我也嘗試在努力想讓事情變好，但最近妳的行為卻越來越回不來了」，疑似仍想挽回感情；其餘貼文還曾提及，「我也沒辦法給其他男生去照顧我們的小孩，所以抱歉我又不成熟了一次了也是最後一次了」。

軍方回應指出，知悉蕭男家庭不睦、時常吵架，蕭男1月時曾離家不歸，家屬有向部隊反映，原本已排程為蕭男做精神評估。

中國附醫指出，蕭男目前仍在搶救中，情況不樂觀，蕭姓男子家屬有意放棄治療，但劉姓妻子一度拒絕簽署放棄急救同意書，經警方不斷勸說，大雅警分局表示，證實女方有表示同意簽署同意書，但目前蕭男仍在與死神拔河，尚未拔管。

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