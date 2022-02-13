台中市蕭姓空軍士兵疑涉嫌殺害2名幼子後，墜樓輕生送醫目前尚在急救，蕭的臉書在案發前發文表示，「謝謝妳出現在我生活裡面我真的好愛妳們如果真的可以希望我下輩子能好好對待妳們能在跟妳們在一起。」，連貼30多張截圖懷疑妻子感情出軌，但遭劉妻回覆留言指「截圖也只截圖對你有利的，你有得救，我的小孩呢？」沒多久後就被刪除留言。

據了解，蕭男於13日凌晨在自己臉書發文，並連續貼出30多張劉女疑似與其他男性對話內容的截圖，並留言指「我也沒辦法給其他男生去照顧我們的小孩」，「所以抱歉我又不成熟了1次了也是最後1次了」。案發後劉女於蕭臉書留言：「截圖也只截圖對你有利的，你有得救，我的小孩呢？」。

蕭的臉書在案發前發文留言「抱歉我又不成熟了，1次了也是最後1次了」。（摘自蕭姓軍人臉書）

蕭的臉書在案發前發文留言並連貼30多張截圖懷疑妻子感情出軌。（摘自蕭姓軍人臉書）

蕭男臉書留言「我也嘗試在努力想讓事情變好但最近妳的行為卻越來越回不來了越來越沉浸在追求者的曖昧關係裡面」、「妳覺得沒跟別人發生關係不犯法但其實這些對話記錄來說已經構成侵害配偶權的部分了(已諮詢過律師)」、「我想跟妳說和妳在一起到現在我沒有跟誰有過曖昧關係也沒跟別人發生過關係「我知道我之前對妳們可能真的不好但我也很努力在改變了可是妳卻越來越回不來了」。

劉妻回覆貼文指「截圖也只截圖對你有利的，你有得救，我的小孩呢？」沒多久後刪除留言。（摘自蕭姓軍人臉書）

根據警方了解，劉女與蕭男感情不睦，去年曾提及離婚，蕭男也在臉書留言欲離家自殺，經劉女報警尋獲。

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