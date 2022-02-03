有「台灣濱崎步」稱號的53歲女星王彩樺，外型美豔亮眼，個性活潑幽默，出道37年始終保持高人氣。近日她在社群平台曬30年前的演出截圖，以及2張現在穿著清涼裝的照片，笑說：「親愛的有差很多嗎？」被眾多網友猛誇跟本越來越漂亮。

王彩樺2日凌晨1點整在臉書發文表示，收到「藍影帝」傳來的電視節目截圖，猛然一看原來是她30年前的獻唱畫面，便靈機一動想做個比對圖：「睡前忽然想拍個照，這是現在的我，親愛的有差很多嗎？」

照片中，23歲的王彩樺頂著當時流行的復古包頭，拿著麥克風在舞台上深情飆唱；事隔30年，王彩樺綁著隨性包子頭，穿著黑色蕾絲開V小背心，露出大面積的雪白皮膚和深邃事業線，比對下來臉部幾乎沒什麼變化，反而還越來越火辣。

網友看了紛紛留言：「現在比以前更漂亮」、「彩樺姐一點都沒變」、「以前是可愛，現在是超美的」、「不一樣的年代有不一樣的美」、「你越來越年輕，美魔女」、「根本就是逆齡嘛」、「真是返老還童呀」、「臺灣濱崎步不是叫假的」。