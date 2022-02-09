羅志祥遭前女友周揚青毀滅式爆料後，沉寂1年多後，1月登上家鄉花蓮跨年舞台，正式宣告復出歌壇，昨（8日）卻突然在社群網站爆氣發文，一連發了9篇文，怒罵噁心、騙子，原來是有詐騙假冒他的名義行騙，讓他不禁呼籲大家別被騙了。

羅志祥8日在IG限時動態一連發了9則文，一連串都是私訊截圖，可看到是假帳號冒充他的身分，騙粉絲可以購買VIP粉絲卡，並稱會將錢全數捐到自己的慈善組織，讓羅志祥忍不住公開內容，並在圖片上打上「詐騙」、「騙子」、「騙錢」，並提醒粉絲，自己沒有開小號，且沒有藍勾勾就不是他本人。

羅志祥公開詐騙私訊截圖。（圖／翻攝自IG）

羅志祥呼籲粉絲別受騙。（圖／翻攝自IG）

其中，還有一個假帳號打了一長串英文，讓羅志祥傻眼直呼「這個更誇張，還給我講英文」，自虧英文沒那麼好，另外還有一個帳號，一開口就問「你好，你是我的粉絲嗎？」，令羅志祥看了火大說：「你是我粉絲嗎？講話會不會太噁心啦，你全家才是我粉絲」。

最後，羅志祥也慎重呼籲「最近冒充藝人去騙錢騙人的案例太多了，大家不要被騙了，記住喔。」