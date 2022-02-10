立法院修憲委員會1月底前通過18歲公民權修憲案，提送院會討論。事實上，兩年前立法院就曾一讀通過國民黨所提「18歲選舉權，20歲被選舉權」憲法修正案，送交修憲委員會審查，開啟擴大公民權參與基礎，促進青年參政。

在朝野議事攻防下，修憲議題相對困難，加上面臨地方大選將屆，政黨各有盤算，修憲案胎死腹中的危機大增。對此，民進黨團示警，公民權下修若未能趕在年底通過，明年元旦《民法》成年年齡改18歲實施後，介於18至20歲的人恐面臨法律適用空窗，將引爆聲請釋憲。

現行《憲法》第130條規定年滿20歲者，依法有「選舉」之權；年滿23歲者，有「被選舉」之權。這與《民法》、《刑法》設定的18歲適用年齡存在落差，也就是《民法》成年卻沒有憲法上選舉、被選舉權，明顯是「消極權利受損」。因此設定《民法》成年修正案延至2023年實施。

然而，如同《公投法》第7條已修改投票年齡為18歲一樣，《公投法》得以採行是因「對事公投」而非憲法規定的「對人選舉」；因此，縱然《公投法》採行「對事」不在籍投票仍然合於憲法第129條「直接及無記名」的規定；只是要克服技術性問題而已。若是明年《憲法》公民權仍為20歲，《民法》成年為18歲，那是兩個完全不同的體系，不會產生衝突。

值得思考的是，《憲法》第130條選舉權與被選舉權年齡規定，是民國36年公布施行，迄今75年未修正，顯未與世界接軌、與時俱進；全球76個完全民主、部分民主國家中，僅剩台灣、新加坡和突尼西亞3個國家投票年齡仍維持在20歲以上；甚至連日本也早在2015年下修至18歲。

然而公民年齡一旦入憲難以更動，無法經由單純立法而調降投票年齡。事實上，全世界高達9成的國家皆為18歲就有投票權，尚有奧地利、巴西與尼加拉瓜甚至降到16歲。因此，為了因應未來還有下降的可能，而且許多法律也已下修18歲，何不直接修憲廢除第130條，直接把參政年齡交由法律規定，這也是一個可行的方向。

令人憂心的是，當前憲政改革議題，不該被侷限在「年齡」調整而已。如何建立權責相符的政府，導正失衡的行政、立法關係也是相當迫切的；究竟要不要恢復立法院閣揆同意權？前提應先確認我國憲政國會，因此也該將「立法院」改稱「國會」、「立法委員」改稱「國會議員」，如此恢復立法院閣揆同意權，才能與各院人事同意權相當。

除此之外，如何明確總統赴立法院進行國情報告之義務，應在《憲法增修條文》憲法增修條文第2條、第4條總統與立法院的職權加入此一規定，才是落實責任政治，符合對人民負責。而近年來，許多憲政研究者擔憂總統過度介入憲政獨立機關的問題，也該修憲賦予「憲法授權」，訂立一個「總統職權行使法」，讓立法院仿照英國國會設立「選任委員會」，提出獨立各院特任人員名單，交由總統形式上公布。這樣才能防止總統控制各院權力，貫徹分權制衡的原理。（作者為國立雲林科技大學科技法律研究所教授、中華人權協會副理事長）