索馬利蘭外交部長瑞格薩，偕同財政部長、計畫暨國家發展部長及畜牧暨漁業發展部長，於2月8日至12日來台訪問。瑞格薩11日上午與同行的財政部長希瑞等人舉行記者會。面對媒體提問雙邊建交的可能性及時間表，瑞格薩表示，無論台索是否屬正式外交關係，雙邊關係「可以說是最高層級、最佳的多面向關係」，且未來只會更好。

瑞格薩的外交辭令表面堂皇，其實充滿無奈。因為瑞格薩在9日上午晉見蔡總統時，向蔡總統表示，索馬利蘭是主權國家，依國際法有權與其他國家建立和平友好的外交關係。這次索馬利蘭派遣如此高層級訪問團來台灣，印證「兩國」都希望提升、拓展深化友誼及合作關係，也希望可以為「兩國」創造更多利益。

瑞格薩話中有話，可是蔡總統沒有正面回應。只說索馬利蘭和台灣已經從新朋友變成好朋友。

瑞格薩雖然自稱索馬利蘭是一個主權國家，可是世界上沒有任何國家與索馬利蘭建立外交關係。索馬利蘭是迄今世界上唯一零邦交的「國家」。因此，雖然蔡政府向索馬利蘭提供了15萬劑高端疫苗及其他物資，但這並不是索馬利蘭心中最想得到的。索馬利蘭最欠缺的，也念茲在茲的就是設法與其他國家建交。

去年底，瑞格薩展開歐美之旅，赴美國、英國和加拿大拓展外交關係，尋求各國正式認可其獨立地位。儘管在美國國會獲得迴響，首度派出助理訪問團前往索馬利蘭，但是美、英及加拿大政府還是沒有與索馬利蘭建交。

瑞格薩此次訪台，未嘗沒有說服蔡政府與索馬利蘭建交的企圖心。但是蔡總統不為所動。蔡政府不是不想，而是不敢。

首先，蔡政府為了在立陶宛設立「台灣代表處」，被迫撒下12億美元作為投資基金。立陶宛只是無邦交國家，蔡政府就必須耗費巨資。如果與索馬利蘭建交，價碼必然高出甚多。蔡政府有無能力支應不無疑問。更需顧慮的是，現有其他14個邦交國，除了教廷以外，如果要求同等待遇，蔡政府要如何回應？

其次，蔡政府的外交作為一向以美國馬首是瞻。尤其是蔡總統就任後已經連斷8個邦交國，現今就靠美國從中干預，勸阻我邦交國轉向才能勉強維持局面。宏都拉斯就是最近的具體實例。既然美國迄今沒有承認索馬利蘭，蔡總統當然不敢造次。

更重要的是，根據《經濟學人》的分析，國際未給予索馬利蘭外交承認的主要障礙，在於現在非洲國家邊界是依據殖民時期所畫，當地無數部族被迫分散在不同國家內，因此承認索馬利蘭獨立，可能激勵其他部族尋求獨立，讓甚多非洲國家陷入分裂動亂。蔡政府當然不敢冒大不韙，率先給予索馬利蘭外交承認，以免引火上身成為眾矢之的。

台灣與索馬利蘭並無歷史淵源，也沒有地緣關係，更不是國際援助大國，卻無端招惹索馬利蘭，為的就是以「台灣」名義設立代表處。蔡政府招來了索馬利蘭，卻又令索馬利蘭失望，是愚弄索馬利蘭，還是為了大內宣愚弄台灣人民呢？

（作者為退休外交官）