每間公司都有不同的規定，一名男網友抱怨，上班期間曾離開座位去洗手間、茶水間等，但老闆娘認為上班就是要滿8小時，要求他離開座位的時間必須要在隔日補回，令他無法接受，質疑「公司的做法是不是有病」，隔天就向公司提出辭呈。

原PO日前於《104職涯診所》指出，目前正在準備國考，因此找了一份比較輕鬆的工作，上班期間他曾離開座位去洗手間、茶水間等，老闆娘看到後就提醒他，「上班就是專心上班，要上滿8小時，你已經超過公司能通融的範圍了」，並要求他離開座位的時間，都要再隔天上班補回。

原PO認為不合理，隔天補完班後就向老闆娘提出辭呈，「公司這樣的做法是不是有病？」並將其詢問網友「該如何避免再遇到這樣的公司？這種況狀可以檢舉嗎？」

遭遇曝光，網友也提出建議，「可以找中大型一點的公司，或上市櫃公司會比較好一點」、「檢舉個人覺得意義不大，你已離職既不能蒐證，即便告成了也不能怎麼樣」、「其實你也不用在意太多，在外工作會有無奇不有的公司」、「這種公司趕快走！同樣道理，那如果我每天早到10分鐘，晚下班15分鐘，一個月下來我送了公司550分鐘，問公司是不是要補這些時間的費用給我？」、「雖然公司這樣規定有點怪，但你可能也要反省一下，是不是你真的太頻繁離開位子」。