俗話說人不可貌相，有些人在職場上呼風喚雨，但遇到感情就化身成溫馴小綿羊，收斂起自己的鋒芒。《搜狐網》運勢專欄就點名4大星座，事業上喜歡領導別人，但談感情時卻渴望被另一半征服。

▍白羊座

白羊座對事業相當有野心，會積極主動爭取機會，只要能夠表現自己，他們就絕對不會錯過，因此職場上會比較強勢。但是在感情中就不同了，白羊座除了擔心將另一半嚇跑之外，也會卸下武裝，刻意放低姿態，等著對方來征服自己，徹底享受被對方捧在手掌心的感覺。

▍獅子座

強勢的獅子座面對感情不是會將就的人，能讓他看中的另一半無疑都是非常優秀的對象，加上他們對這樣的人毫無抵抗力，因此會心甘情願被對方征服。但是在事業上，獅子座喜歡居於領導地位，對別人下指導棋，面對比自己強大的人，他們也會露出不屑，執意和對方分出高下。

▍天秤座

天秤座在事業上有一套自己的見解，做事十分強勢，別人都必須按照自己的標準行事，一旦有人不順他的意，天秤座就很容易爆氣。但是他們面對感情卻完全不一樣，因為沒有什麼戀愛經驗，所以反而不知道怎麼跟另一半相處，若是對方願意主動來征服自己，天秤座反而不會有任何怨言，並且享受其中。

▍水瓶座

許多人談戀愛都不希望另一半過於干涉自己的行為，但是水瓶座不一樣，他們反而認為，對方能夠霸氣的征服自己，說明對方足夠強大，所以水瓶座從來不會去跟對方起爭執，反而樂在其中。不過工作上的水瓶座就不同了，他們喜歡居於領導地位，對人下指導棋，唯獨在感情中比較逆來順受。