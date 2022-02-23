星座運勢網站「星座巫師」分析，巨蟹座、雙魚座、天秤座的男人身邊總是擁有一大票女生朋友，不過巨蟹男和雙魚男是真心和女生當朋友，天秤男往往只是在養備胎，不想跟任何一個人定下來。

▍1.巨蟹座

巨蟹男非常溫柔，總是發揮細心的特質，用心照顧每個朋友，尤其對女生特別會展現紳士風度，處處讓著對方，是大家公認的暖男。如果遇到困難，找巨蟹男商量，他們都會有耐心地傾聽，並給出有用的建議，所以女生有煩惱就習慣性和他們傾訴，他們也都會溫暖的給予陪伴，這樣的男生當然擁有一大票女生朋友。

▍2.雙魚座

雙魚男很懂女人心，每次跟女生聊天時，總能表現出同理心，而不是像一般男生只會說教和指責，他們擅長傾聽，當給予意見、分享想法的時候，總能說到女生的心坎裡，所以當然會擁有一大票紅粉知己，他們的男性朋友甚至還沒有女性朋友來得多。有時雙魚男也不用主動去找女生聊天，身邊的女生自然會想要找他談心，他也樂在其中，享受被女生環繞的感覺。

▍3.天秤座

天秤男可說是搞曖昧的專家，他們會跟身邊的女生維持曖昧不明的關係，說出來的情話甜到讓人快蛀牙，相處起來就像情侶一樣，偏偏他們就是不願跟對方確定關係，永遠都說「只是朋友」，因為他們只是喜歡這種被很多人迷戀的感覺，所以會刻意在異性面前展露魅力，引人上鉤，等到愛上他以後，才發現他根本不想付出真心，甚至會跟好兄弟炫耀自己多有魅力、多會把妹，完全沒有想要定下來的念頭。