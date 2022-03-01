星座運勢網站「星座愛情運勢」分析，天蠍座、處女座、巨蟹座、金牛座、摩羯座很容易陷入自卑情緒中，有些機會就因為不夠有自信而錯失，建議要懂得欣賞自己，看到自己的優點，才能走出陰霾。

▍第五名：天蠍座

天蠍座的好勝容易陷入極端的狀況，不是過度自信，就是過度自卑，他們擅長裝腔作勢來掩飾內心的膽怯，偶爾冷言冷語，偶爾腹黑，愛猜忌，這是因為不夠有自信，懷疑自己是不是真的值得被喜歡。建議不要再對自己在乎的東西表現出不屑的態度，也不要再推開想要靠近你們的人，你們值得被喜歡。

▍第四名：處女座

處女座對自己太苛刻，總是擔心事情做得不夠完美，遇到問題就習慣自我反省，這樣真的很累。其實你們已經做得很好，或許你們的競爭對手只有80分的水準，卻敢於去爭取機會，而你們明明已經可以做到100分，卻總是擔心自己能力不夠而主動放棄，一些原本屬於就你們的東西，因為不夠自信而白白錯失，太可惜了。

▍第三名：巨蟹座

巨蟹座最容易患得患失，這也把你們折磨的很痛苦，因為缺乏安全感，在內心深處沒有肯定自己的價值，需要不斷從別的地方找力量，只要被別人否定，巨蟹座就會跟著否定自己，不斷反省是不是自己做錯了什麼，以及哪裡可以做的更好。你們已經夠體貼了，有時候明明是別人的錯，也會為別人找理由，把責任攬到自己身上，背負很大的壓力，簡直吃力不討好。

▍第二名：金牛座

金牛座總在默默地付出努力，他們通常不喜歡給人添麻煩，即使是團隊合作，能自己處理的事情就默默搞定。矛盾的是，又常常反思自己不夠圓滑和聰明，也會為自己多付出的那一部分感到不公與委屈。你們所有的付出是為了展現自我價值，別人或許走了不少捷徑，但很有可能只是一時的，你們能穩住腳步切實完成一切，遲早能達成夢想。

▍第一名：摩羯座

摩羯座過度在意外界的評價，習慣站在別人的角度看待自己，常覺得別人一定覺得自己很差，即使對方並不這麼認為。因為在意外界的看法，你們一路向前，不斷努力超越自我，甚至不敢停下腳步休息，把自己弄得很累。肯定自己的第一步，就是少在意別人的看法。對手不是別人，其實是自己。減少不必要的焦慮，要懂得如何欣賞自己。

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