正所謂「你不理財、財不理你」，投資理財一詞人人耳熟能詳，開源節流的道理更是老生常談，不過除了做足功課之外，有些人對於數字特別敏感，《搜狐網》運勢專欄就點名5大星座有商業頭腦、會持家，千萬別小看他們！

▍巨蟹座

巨蟹座相當注重隱私，對於手上的財富，無論多少都不喜歡到處炫耀，即便感性多情，但冷靜下來後會仔細權衡利弊得失，加上控制力出眾、不輕易跟人交心，是隱形的省錢高手，也很有商業頭腦，容易悶聲發大財。

▍金牛座

金牛座性格溫和、做事溫吞，不過他們天生具有獨到的眼光，喜歡收藏有價值的財物，在生活小節上十分細緻，會未雨綢繆，且勤儉持家。此外，金牛座對於投資也有高明的見解，有別於外界認為的「小氣」形象，金牛對於自己認可的親友，其實相當大方。

▍處女座

處女座很看重錢財，花錢十分謹慎，加上他們是細節控，所以很會精打細算。再者，處女座獨立、富有上進心，懂得投資自己去獲取更大的財富，時間久了，財富自然如雪球一般，越滾越多。不過處女座雖然精明能幹，但他們不喜歡欠人情，一旦收了對方的禮物，他們也會及時回禮。

▍摩羯座

摩羯座骨子裡悲觀，懂得未雨綢繆，因此在花錢上，目標十分明確，會將錢花在刀口上，不會衝動消費。此外，摩羯座具備商業頭腦，也懂得投資自己，會花錢上課吸收相關的理財知識，讓自己獲取更大的利益，賺進大把鈔票。

▍天蠍座

天蠍座聰明伶俐，有野心也很有洞察力，並且有一套理財手段，不過缺點是容易因為一時情緒而做出衝動的決定導致破財，只要他們心態平穩、不過度偏執，具有商業頭腦的他們勢必能闖出一片天。