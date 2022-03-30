星座運勢網站「同道星座查詢」分享，雙魚座、摩羯座、天秤座、白羊座、雙子座4月好運降臨，事業方面非常順遂，想要轉職也能找到喜歡的工作，一整個月都很順心。

▍1.雙魚座

受到木星落入本命宮影響，這段時間適合拓展人際關係，不過要注意維持形象，如果一時鬆懈容易讓新朋友留下不好的印象。職場上也很順利，能充分展現實力。愛情方面，有伴的人會與對方感情加溫，關係能更進一步，單身者充滿可愛的魅力，注意看看身邊有沒有追求者、暗戀者，很快會找到心動的對象。

財運：建議養成儲蓄習慣，財運會更旺。

事業運：★★★★★

愛情運：★★★★★

幸運色：紅

貴人星座：摩羯

▍2.摩羯座

工作跟往常一樣努力，但記得幫自己爭取應有的報酬，否則容易失去工作的意義，建議可以找主管、上司聊一聊。如果想換工作會很順利，建議一定要找到明顯比現況更好的職缺才跳槽，不要屈就。愛情方面，有伴的人感情穩定，整個月不太會有爭執，單身者有機會遇到欣賞的對象，建議可以主動找對方攀談，太被動容易錯失良機。

財運：不要冒然投資，凡事謹慎才能留住財富。

事業運：★★★★

愛情運：★★★★

幸運色：白

貴人星座：雙子

▍3.天秤座

最近在職場上衝勁十足，受到長官和同事很多幫忙，手邊的任務都順利進行，如果擔任管理職，可把握時機招募新人，能找到合拍的夥伴。想換工作的人，最近會有很多職缺主動找上門，記得擦亮雙眼，看看自己真心喜歡哪個工作。愛情方面，有伴的人可多安排約會或小驚喜讓感情更甜蜜，單身者會有很多認識新朋友的機會，不要被過去的經驗影響心情，踏出第一步將能遇到優秀的對象。

財運：要控制自己的購物慾，不要亂買不實用的東西。

事業運：★★★★★

愛情運：★★★

幸運色：灰

貴人星座：雙魚

▍4.白羊座

在職場上受到矚目，若有表現意願一定要抓緊機會，想轉職的人拿出耐心就能找到好工作，不要為了離職而隨便屈就於條件普通的公司。愛情方面，有伴的人與情人感情甜蜜，越來越穩定，可以開始討論下一階段的計畫，單身者最近很受歡迎，朋友邀約不斷，如果遇到心動對象，記得主動一點，有機會跟對方進一步發展。

財運：花錢謹慎些，不要衝動購物。

事業運：★★★★★

愛情運：★★★★

幸運色：綠

貴人星座：金牛

▍5.雙子座

事業宮有吉星庇佑，受到上司注意，把握機會好好表現，能提高自己在公司中的地位，想換工作的人可朝外商公司方向尋找，跳脫舒適圈，個人能力將有明顯成長。愛情方面，有伴者最近工作比較忙，記得找時間多關心情人，單身者若遇到喜歡的對象，收起嬉皮笑臉的樣子，拿出誠意就能感動對方。

財運：研究投資理財會有收穫，不過要收起貪念。

事業運：★★★★

愛情運：★★★

幸運色：黑

貴人星座：雙魚