沒有人喜歡無端被質疑，尤其是明明心裡很委屈，想解釋卻又被人說是在狡辯，這種憋屈的感覺經常讓人鬱悶到想發狂。《搜狐網》運勢專欄就點名4大星座男，對待懷疑最為激進，生平最討厭被冤枉。

▍雙子座

雙子男對於那些值得他真心相待的人，會坦誠以對，也從來不會輕易懷疑別人，更不能容許自己無端遭到質疑。一旦有人對雙子男的所作所為有所質疑，他們會主動找機會解釋，積極解開其中的誤會；不過要是他們發現，對方根本聽不進去，雙子男就不會白費力氣，反正自己該做的都做了，信不信由你，以後也無須再有任何往來。

▍天蠍座

天蠍男個性敏感極端、強勢威權，當滿腔的熱血被朋友無端質疑，會讓他們苦悶而糾結。不過天蠍男不會刻意去解釋其中的誤會，因為他們認為，對方之所以這麼想，就代表早已對自己失去信任，並且帶有很強的敵意，既然如此就沒什麼好說的，當下會立刻和對方劃清界線，從此老死不相往來。

▍獅子座

獅子男個性傲嬌，普通人沒辦法成為他們的朋友，因此一旦被他們認可，仗義的獅子男一定會守護朋友到底，即便兩肋插刀也在所難免。正因為如此，獅子男一旦無端遭到朋友懷疑猜忌，內心會受到巨大打擊，甚至因此消沉落寞、不再輕易信任他人。至於質疑他們的人，則再也不可能得到獅子男的原諒。

▍摩羯座

摩羯男態度謹慎、沉悶，最不能接受被信任的人冤枉，一旦他們發現，對方總是惡意揣測自己的心思，甚至刻意敗壞自己的名聲，摩羯男就會立刻翻臉無情，不但切斷所有聯繫，也會處處針對。即便對方已經意識到是自己做錯，也為時已晚，因為摩羯男對待友情不允許有一點瑕疵，無法忍受自己的信任遭到辜負。