新台灣模式「重症清零、輕症可控管」 蘇貞昌：我國防疫世界第一

近期本土疫情升溫，行政院長蘇貞昌日前拋出「新台灣模式」，遭台北市長柯文哲、新北市長侯友宜質疑，現在到底是要清零還是共存，政府要講清楚。對此，蘇貞昌今天表示，由於Omicron傳播快、症狀輕，因此現在要漸漸做合理的管制，輕輕的慢慢的鬆開，減少社會成本付出，就是「重症要求清零、輕症要可控管」。

近日本土感染新冠病毒人數每日屢破百例，中央提出「新台灣模式」的防疫政策，遭台北市長柯文哲、新北市長侯友宜批為口號，要求盡速公佈相關SOP，並清楚說明是要走向清零還是共存。

對此，蘇貞昌今赴立法院備詢前表示，我國的防疫是世界第一，現在的疫情症狀看到Omicron病毒就是傳播快、症狀輕，所以99.7％都是輕症或無症狀，為了有效防疫，我們的做法還是戴口罩、勤洗手、打疫苗，大家遵守規範。

蘇貞昌說，但為了盡量正常生活，盡量能夠讓大家都能減小衝擊，所以現在就是漸漸地能夠做合理的管制，輕輕的、慢慢的鬆開，同時也減少社會成本的付出，就是「重症要求清零，輕症要可控」。

蘇貞昌說，最重要的是請長者打滿3劑，這對長者是最好的保護，希望大家都能夠提高疫苗施打的覆蓋率。