國民黨台北市議員張斯綱。（取自張斯綱臉書）

立法院2020年通過公決案，將華航飛機塗裝加上台灣意象，但今年3月華航所引進的新貨機又悄悄地恢復過去未加台灣意象的作法。行政院長蘇貞昌日前坦承之前的塗裝讓華航飛不出去，並強調「要先飛出去」。對此，國民黨台北市議員張斯綱痛批：「難道當時民進黨政府自己很爽的在改華航貨機塗裝時，就沒想過這樣改會發生飛不出去這種事嗎？」

張斯綱昨日（13）在臉書發文表示，民進黨華航正名喊了那麼多年，為了順應民進黨，華航在2020年底將台灣的圖樣放入新的3架貨機塗裝「CARGO」內，當時甚至被民進黨立委批評這樣還不夠台灣。

張斯綱指出，結果一年多過去了，華航今年買的新貨機，台灣圖樣塗裝卻消失了，身為「始作俑者」的蘇貞昌卻只輕描淡寫的說「飛得出去很重要」。讓他不禁想問：「咦？怎麼跟當初民進黨強力要求的台灣價值和華航正名不一樣呀？」

對此，張斯綱抨擊，現在才回過頭來說要兼顧識別也要飛得出去，難道當時民進黨政府自己很爽的在改華航貨機塗裝時，就沒想過這樣改會發生飛不出去這種事嗎？答案顯然是「沒有」，因為他們一心只想操作意識形態騙選票，連華航和我們的納稅錢都被拿來當工具在耍。