本土疫情延燒，行政院長蘇貞昌今天上午再度召開擴大防疫會議，針對國內外疫情、國內醫療量能以及醫療物資整備情形等議題進行討論。針對近日疫情上升，快篩試劑需求增加，蘇貞昌指示指揮中心與相關部會密切注意到貨後的物流情況，在民眾購買的熱點增加鋪貨量，讓需要的民眾能夠購買到快篩試劑，若企業有防疫需求，取得困難，也請指揮中心協助。

指揮中心指出，境外移入病例數還在高峰，國際傳播風險仍大，同時，國內本土疫情本周較明顯上升，新增多起群聚，然而確診病例99.56％為輕症或無症狀者，因此目前防疫目標為減少重症，減緩病例增加速度，並以個案隔離處置為優先。

為擴大醫療應變量能，強化輕重症分流，確保確診病例能得到醫療照護，指揮中心已公布明確分流指引，將隨時根據疫情變化調整。另外，為持續鼓勵民眾施打疫苗，指揮中心也頒布新指引，4月22日起，包含遶境、進香團、旅行團體、健身房等，參與民眾及工作人員均需完成三劑疫苗接種，來降低染疫後的中重症風險。指揮中心也持續鼓勵民眾下載「臺灣社交距離APP」，強化民眾自主防疫應變。

在醫療物資方面，指揮中心表示，針對中重症藥物，注射型現有1萬6千人份，口服藥物則有1萬3千多份，而增加採購的藥品將根據合約期程陸續到貨，而為因應國內快篩需求，目前已徵用國產廠商快篩試劑，加上訂購進口快篩試劑近日就會陸續到貨，未來將可提供價穩量足的快篩試劑讓民眾購買。

蘇貞昌表示，現在防疫戰略已調整為「重症求清零、輕症有效管控」，並穩健開放讓民眾正常生活。雖然確診病例大多為輕症或無症狀者，但在輕重症分流上也仍需預留重症的醫療量能，以確保民眾就醫需求。另外，須強化接種三劑疫苗的場所、活動、職業等，也請指揮中心持續要求施打。

針對近日疫情升溫，快篩試劑需求上升，蘇貞昌指示指揮中心與相關部會密切注意到貨後的物流狀況，在民眾購買的熱點需增加鋪貨量，讓需要的民眾能夠購買到快篩試劑。若企業有防疫需求，取得困難，也請指揮中心協助。

蘇貞昌也要求請各部會預先做好準備，隨著疫情變化，政府也必須調配各種防疫量能的需求，各部會務必密切合作，提升效率。