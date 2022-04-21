行政院院長蘇貞昌今天在行政院會聽取衛福部「COVID-19疫情現況及應處作為」報告，衛福部預估，4月底美日新增案例將破萬例。（本報資料照）

本土疫情持續攀升，快篩試劑需求大增，行政院日前宣布將組成快篩試劑國家隊，衛福部指出，4月14日至7月31日定額徵用國內5家廠商3090萬劑，專案輸入1億387萬劑協同經濟部、國防部提升國內產能，最高至7月底可達每月1580萬劑預估於5月初實施實名制，並以合理價格販售。

行政院院長蘇貞昌今天在行政院會聽取衛福部「COVID-19疫情現況及應處作為」報告，衛福部報告指出，國內本土疫情較上周有上升趨勢，境外移入則有下降，但目前還不是疫情最高峰，預計4月底每日新增個案將突破萬例。

蘇貞昌表示，目前快篩試劑量足價穩，實名制應該盡快上路，讓有需要的民眾都可以買的到，避免民眾搶購造成恐慌。藥物整備部分，蘇貞昌說，瑞德西韋已到貨1.1萬人份，口服藥2.6萬份，近日將到貨36萬份，另已採購35萬份。

針對快篩試劑需求大增，衛福部長薛瑞元表示，國內快篩劑製造及進口速度，預計五月初啟動實名制，讓民眾都能夠買到快篩劑，屆時價格將會比較低。

行政院發言人羅秉成進一步說明，快篩試劑政府有相關作為跟安排，一部分本土製造，一部分進口輸入，逐次增加量能，快篩劑實名制預計五月初上路，因為還需要系統壓力測試。

至於近期市面上出現快篩劑供不應求，蘇貞昌今在行政院會指示副院長沈榮津，協助向廠商協調調度供貨，盡量讓需要的民眾都可以買到快篩劑。

衛福部則表示，4月14日至7月31日定額徵用國內5家廠商3090萬劑，專案輸入1億387萬劑，協同經濟部、國防部提升國內產能，最高至7月底可達每月1580萬劑，預估於5月初實施實名制，並以合理價格販售