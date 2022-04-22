楊志良欲募款捐千萬份快篩劑 陳時中：不會因中國製故意讓他不過

近來家用快篩試劑需求大增，不少民眾抱怨一劑難求。前衛生署長楊志良今宣布將進口1000萬份快篩試劑，已向指揮中心提出申請。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今表示，目前尚未收到任何申請案件，如果符合規定要贈送「我們也很高興」。

楊志良今天宣布將捐贈1000萬份快篩試劑，目前已找到一家歐盟認可的廠商，偽陰偽陽率百分之一，售價僅55元，相關資料已經送指揮中心，希望能盡快核准進口申請。但陳時中表示，目前尚未收到任何申請案件，「可能他心中急著想送」，但基本上須符合相關規定，當然要贈送「我們也很高興」。

有媒體詢問，如果楊志良捐贈的快篩試劑是大陸製造，是否會影響審核？陳時中表示「不會」，不會因為是大陸製的就故意不讓他過，或是一定要讓他過，還是要根據基本的要件，進行相關審查。

至於國內「快篩實名制」進度，陳時中重申，國產試劑會維持在市場、個別合約及共同採購契約，每日產能約28到30萬劑，希望在不違反合約的前提下供貨；國外方面，羅氏5月2日進口2100萬劑，4月30日亞培會進口約700萬劑，5月陸續會有幾千萬劑的貨進來。