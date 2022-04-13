針對反對台鐵公司化的台鐵工會將發起「五一休假」，行政院長蘇貞昌院長昨在院會備詢時回應表示，台鐵公司化後就不會僵化，以後公司賺錢，可像陽明海運一樣領年終40個月分紅。對此，在野黨立委表示，她聽了實在傻眼至極，台鐵還沒公司化，蘇貞昌就先講幹話？

立委王婉諭今指出，先不論蘇貞昌現在就畫這樣的分紅大餅實不實際，她認為，目前不論是台鐵改革或公司化，重點根本就不在未來能賺多少錢，更不是員工能不能拿到大筆的分紅。

王婉諭認為，真正的重點是，台鐵作為無數台灣人的通勤運輸工具、作為普悠瑪和太魯閣號受難家屬心中永遠的傷痕，到底能不能痛定思痛的改變組織文化、維護安全品質，重建人民對台鐵的信心？

針對蘇貞昌的言論，王婉諭痛批，蘇與其畫大餅、講空話，不如踏實地和工會及基層員工溝通，好好面對台鐵安全改革的任務，「我們想要的很簡單，只是一條安全回家的路而已」。