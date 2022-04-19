「鐵路改革不能像普悠瑪號事故司機一樣，『邊開邊修』！」不滿交通部未撤回已送進立法院的《台鐵公司條例》草案，說好的與「三」工會溝通卻從頭到尾沒找台鐵產業工會，台鐵產工今（19）日呼籲全民「協尋」交通部長王國材，並要求撤回條例。

台鐵產工祕書長魏豫綾表示，2月25日行政院未與工會協商就逕行送出條例至立法院，3月24日公聽會、4月7日詢答，本周四（21日）立院交委會將逐條審查條例，但本周五就要宣布五一交通疏運方案，表示根本不想聽員工意見。

在台鐵工作30年的台鐵產工會員代表徐仲能表示，近日台鐵緊急召開說明會，但會中只宣示、不給員工提問，根本是「灌輸會」。用舉國之力去推安全改革難道會不如用公司去推？日前廠區槽體倒塌導致高鐵斷電的東南水泥也是公司，為何還是發生工安事件？公司化就保證安全嗎？

中華郵政產業工會副理事長黃柏維表示，王國材一直拿中華郵政成功公司化的案例當樣板，但中華郵政被公司化弄得面目全非，行政干預不斷，包裹漲不了價，最近又有立委干預要求寄送芒果2箱要算1箱的錢。郵局績效都靠灌水，行政院前發言人丁怡銘2年前上周玉蔻節目還轉述行政院長蘇貞昌說詞，嘲笑中華郵政「是否能少賣一點羊奶片或保險」，專心本業？

黃柏維表示，王國材一直說公司化之後員工薪資會增加，但郵局公司化之後新制人員只能拿7成本薪，職務待遇也沒了，爭取18年之後去年才有職務待遇，但新舊制薪資還是有2成差距。3月29日王國材赴中華郵政企業工會時也自己打臉，表示「未來台鐵公司化之後應該避免民國92年中華郵政公司化時所訂與轉調人員差距甚多的薪資水準」，都列在會議紀錄中。

立委陳椒華表示，希望王國材遵守4月7日立法院詢答時的承諾，在條例通過前與「三」工會妥善溝通、化解爭議、取得共識。《台鐵公司條例》中沒有安全監理的部分，就像台電雖然公司化還是不斷發生跳電、停電，正因為經濟部沒有落實安全監理。希望交通部不要拿全國人民行的安全和台鐵員工的生命開玩笑。