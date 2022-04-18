交通部長王國材(劉宗龍攝)

不滿交通部不撤回行政院版《台鐵公司條例》草案，台鐵工會動員1.2萬名員工五一勞動節不加班，預估屆時將有9成列車開不出去。交通部長王國材今（18）日赴立法院交通委員會前受訪表示，確實五一台鐵有9成司機員不來上班，但站務員有6成會上班，本周五會宣布五一疏運計畫，不會找二線來開火車，主要會用公路運輸來替代。

上周五台鐵工會與王國材協商破局，台鐵工會揚言1.8萬員工中有1.2萬人五一不加班，將有9成列車開不出去。王國材今日重申，台鐵組織改革最重要是安全，安全不能再等，目前司機員部分有9成不願五一上班，但是站務人員有6成願意上班，會用高鐵、客運、市區公車；且很多民眾知道台鐵員工「五一不加班」，所以訂票不是很多，五一當天大約不到2萬人訂票。

王國材說，本周五會開記者會宣布五一輸運計畫。安全改革是人命關天，這兩天會持續跟工會溝通，工會希望撤掉草案，等有共識再送，但安全改革人命關天，不會再等。

另外台鐵內部也傳出用考績逼迫二線內勤和主管支援一線，若不願意支援，恐拿到乙等考績；但普悠瑪號事故就是二線司機員支援一線。王國材說，司機員不來開就不開，原則上不會找二線來開。