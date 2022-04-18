證交所統計，外資上周賣超台股達555.87億元，累計今年來賣超更高達6,083.99億元，突破6千億元，上周賣超個股以聯電（2303）11.16萬張最多，另買超華航（2610）8.9萬張最多。

證交所統計，上周外資在集中市場賣超555.87億元，另統計自2022年年初至4月15日止，外資累計賣超為6,083.99億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為21兆6,048.36億元，占全體上市股票市值的40.97％，較4月8日的21兆9,739.02億元，減少3,690.66億元。

就個股方面，上周外資自集中市場買超最多的前三檔上市股為：華航買超88,963張、大成鋼買超74,351張、長榮航買超60,354張；賣超最多的前三檔上市股為：聯電賣超111,631張、臺企銀賣超108,259張、仁寶賣超49,443張。