前衛生署長楊志良。（資料照片，陳信翰攝）

楊志良痛批「新台灣模式」 大罵陳時中

台灣今（15）日新冠肺炎確診數破千，前衛生署長楊志良分析，感染過Omicron，就不會得到Delta，且目前Omicron的死亡率很低，且從物種演化來看，Omicron本身就是疫苗。他也鼓勵陳時中出來競選台北市長，並且兼指揮官，因為台北市民水準很高，所以陳時中會落選。

楊志良今（15）日接受《中時新聞網》專訪時先解釋，目前Omicron病毒株的死亡率很低，99.5％以上不會死。而台灣在沒有疫情、正常情況之下，死亡「背景值」是一年17萬人，平均一天500人左右。而因為Omicron死亡者，偶爾才有一位。另外，Omicron雖然會突破疫苗，可是感染過Omicron，就不會得到Delta；Delta又取代了Beta ，Beta 又取代Alpha，Alpha又取代原始病毒株。從物種演化來看，Omicron本身就是疫苗，從這角度來看，Omicron是不是救了人類？

現在要避免的是突然有非常大的高峰，讓醫療體系崩潰，讓原本要就醫、要開刀的人沒法救，所以要「軟著陸」。

楊志良也提到，「方艙醫院」其實是台灣先設立的。台灣在2003年發生SARS的時候，陳水扁總統召開全國防疫會議，他建議設立「簡易負壓病房」。後來台灣和大陸有很多交流，大陸問台灣對於SARS是如何防疫的？他說設立「簡易負壓病房」，後來大陸取一個很漂亮的名詞，就是「方艙醫院」！

楊志良認為，台灣現在要做的就是「軟著陸」，而且要有流行病學的觀念，就是「背景值」是什麼，有沒有超過預期？而現在台灣離高峰期還早得很，如果一天5萬人確診也不會驚嚇。但如何與病毒共存一定要講清楚，對於確診者要給指引；並且台灣獨居者太多，不論是年長者或年輕人都很多獨居，需要相互關懷。

對於蘇貞昌提出的「新台灣模式」，楊志良搖頭不以為然，現在提一些新名詞，以為有名詞就好像有照顧老百姓，「我不批評啦！不然要罵出來。」

楊志良也說，台灣的防疫是獨裁的防疫，陳時中認為自己最了不起，譬如陳時中對大陸「小明」如何？對疫苗採購、快篩劑又做了甚麼？過去採購戰備口罩0.9元，疫情的時候又賣多少錢？錢到哪裡去了？監察院應該要彈劾陳時中。

楊志良最後鼓勵陳時中出來競選台北市長，並且兼指揮官，台北市民水準很高，所以陳時中會落選。