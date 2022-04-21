近來大陸國台辦不僅批判民進黨當局刻意歪曲「台灣是中國一部分」、「台灣問題是中國內政」的事實，販賣「兩國論」謬論；同時也批評其謀「獨」挑釁，導致當前兩岸局勢陷入緊張動蕩風險；更質疑其追隨外部反華勢力，充當「以台制華」遏制民族發展的戰略棋子。值得關注是，國台辦宣稱台灣是全中國人民的台灣，台灣的前途由全體中國人民共同決定，中國人民有壓倒一切的勇氣和能力維護國家主權與領土完整。此顯示「統一自信」正成為大陸第五個自信即「歷史自信」，認為時與勢皆向大陸這邊傾斜。

然自俄烏戰爭以來，民進黨當局一再強調美對台安全「堅若磐石」的承諾。副總統賴清德即宣稱，拜登總統特別派特使團來訪，強化美對台安全承諾；共和黨前國務卿蓬佩奧訪台表達支持，甚至呼籲建立美台正式外交關係；並呼籲國內政黨共同守護台灣主權、維護民主，以確保台灣前途由台灣人民決定，避免台灣成為第二個烏克蘭。

前述大陸當局提出「台灣的前途由全體中國人民共同決定」說法，顯然這是針對「台灣前途由台灣人民決定」之「有的放矢」，兩岸當局皆訴諸於民意彼此針鋒相對，敵意如螺旋般上升。事實上，美國非現任的前政府高官卸任後訪台放話，並非代表當前民主黨政府政治主張及兩岸政策立場將會產生改變。尤其近來美自俄烏戰爭以來，亟欲調整其戰略轉向「聯中制俄」，也透過國會參訪團表達希望民進黨當局自我克制，切勿採取具挑釁性兩岸路線。

民進黨當局拋棄既往兩岸交流與合作，對話及協商機制之共同政治基礎「九二共識」，倡議兩岸對話不應預設任何政治前提，從而強化兩岸敵意。復因蔡英文總統宣稱界定「對岸鄰國論」，「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」；陸委會倡議「兩岸相互承認主權論」，悖離傳統「互不承認主權、互不否認治權」之憲政法理基礎。大陸當局批判上述系列作為實為「新型兩國論」，強化對台軍事威懾。美鑑於台海危機有陷入戰爭邊緣風險，相關高層從宣稱不支持台獨到反對台獨，且提醒台灣切勿挑釁大陸。

民進黨政府宣稱要守護主權，避免「今日台灣變成明日烏克蘭」，顯然「烏克蘭情境效應」已充斥台灣社會。烏克蘭從傳統親俄路線轉向親西歐及美國路線，失去作為俄歐美間之戰略緩衝角色，強化俄羅斯對國家安全遭受威脅認知。冷戰時期，以蘇聯為核心所建構華沙公約組織及以美國為支柱北大西洋公約組織互相敵對，但冷戰結束華沙組織已宣布解散；但北約不僅沒有解散反而東漸，擴大其地緣政治勢力範圍。無庸置疑，台灣參與美國所建構印太戰略，也會強化大陸對其國家安全及發展之威脅認知。

蔡英文總統宣稱台灣立場就是「堅持守護主權、堅持守護民主，堅持與理念相近的國家站在一起，互相協助、貢獻我們的力量」。由於台灣採取「抗中保台」、「聯美抗中」戰略路線，並鑲嵌納入參與美國印太戰略，成為其所謂民主重要成員，扮演著圍堵中國的戰略前沿作用。故在俄烏戰爭過程，台灣支持美國政府發動對俄經濟制裁，並提供醫療物資及民眾共同捐款，共同支持烏克蘭。

許多台灣民眾之所以認同烏克蘭處境，在於其遭受第二大強權國之軍事攻擊。此猶如台灣面對第三軍事強權中國武統威脅般，這種「烏克蘭情境效應」也使得台灣民眾在兩岸路線上，傾向選擇採取更為務實態度；同時也減少對美國的軍事倚賴之期待，瞭解美國及北約並未參與俄烏戰爭，一旦台海軍事衝突，台灣處境恐比烏克蘭更為艱辛。

台灣人民當認知一旦要尋求法理台獨及推動正常化國家運動時，恐面臨大陸武統威脅，是否還會採取公民投票方式決定台灣前途呢？此亦難測知。目前《公民投票法》對變更國號、主權及領土範圍規範，亦付之闕如，欠缺程序及機制設計。此時，大陸當局高唱全體中國人民共同決定台灣前途，頗有與民進黨當局爭奪「台灣前途由台灣人民決定」之話語權，從而掌握兩岸關係邁向國家完全統一及民族復興之主導權。

（作者為佛光大學公共事務學系副教授，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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