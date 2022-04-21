台灣本土疫情升溫，指揮官陳時中坦言月底可能單日就破萬例，有網友看到上海人影片談儲糧備貨，便列出9大囤糧備貨清單分享給大家，貼文引起討論，有人覺得清單實用，但也有人認為台灣根本沒必要儲糧。

一名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文表示，最近身邊有人在問疫情間需要準備些什麼放在家裡，而他剛好看到上海人影片在講儲糧備貨，其中有幾個蠻重要的，怕大家會遺漏，所以好心列出9大項：

1.鹽巴、糖、醬油、油品及各種調味品，各兩份

2.衛生紙、衛生棉或女性生理用品

3.綠豆黃豆，可孵豆芽，青菜看個人意願

4.沖泡式豆漿粉、奶粉等可沖泡飲品

5.雞蛋，常溫可放至少半個月

6.可樂等飲料

7.米酒及其他酒類

8.居家備用藥品，如止痛藥、退燒藥、消炎藥、外用藥膏藥水、藥用酒精，不常煮飯的請額外備燙傷藥膏

9.米以每人每天300克為基準計算，儲備量半個月

原PO說，目前台灣不會跟上海一樣封城，會不會分流購物我不知道，最有可能有人確診全家都需要居家隔離，生活比較不方便。原PO也提醒，不建議購買自己平常不吃的調理包、泡麵或各式罐頭，現在的泡麵保存期限很短，平常吃不慣居隔時也不會吃得慣的。

原PO認為重點是14天左右的存量，保持流動狀態，吃用一半就補一半，不怕到時候分流沒辦法買，以及在別人搶糧的時候，有多一點餘裕避開人潮，減少接觸感染源的可能性。

貼文曝光立刻引起網友兩極反應，有不少人稱讚實用，紛紛感謝「真的非常感謝分享，我昨天還在列單子，想破腦子也想不出那麼多備品」原PO也回應「清單有需要可以自取，並斟酌採買量，不要過度焦慮囤積喔，不然其實是勞民傷財更浪費」；不過也有網友看了表示「台灣根本沒需要儲糧」、「沒必要恐慌」。